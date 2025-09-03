Zürcher Stadtrat will Raum um den HB grüner und autoärmer gestalten

Der Zürcher Stadtrat hat am Mittwoch Pläne für einen autoärmeren und grüneren Raum um den HB vorgestellt. In einem "Weissbuch" sind die Grundlagen zusammengefasst. Der Bahnhofplatz soll zu einer "Visitenkarte" werden.

(Keystone-SDA) Der Hauptbahnhof wird in einer Mitteilung vom Mittwoch als «grüne Halbinsel» zwischen Limmat und Sihl angepriesen. Es soll begrünte Flächen von der Gessnerbrücke über den Platzspitz bis zum Papierwerd-Areal an der Limmat geben.

Weichen müsste dabei der motorisierte Individualverkehr. Laut Mitteilung sollen noch Zufahrten für Anlieferung, Taxis oder Kiss&Ride-Plätze möglich sein. Parkhäuser wären weiter erreichbar. Ansonsten soll das Gebiet rund um den HB von Autos befreit werden. Die Pläne der Stadt sehen vor, den stadtquerenden Individualverkehr ganz auf die Autobahn zu leiten, der Binnenverkehr soll «kanalisiert» werden.

Tramhaltestellen würden verschoben, etwa vom Central auf die Bahnhofbrücke oder vom Löwenplatz vor die Sihlpost. Die Vision lautet «Plätze statt Verkehrsknoten».

Konkret setzte die Stadt bis jetzt den Stadttunnel für Velos und die Postterrasse bei der Sihlpost sowie teilweise das Papierwerd-Areal beim Globus-Provisorium um. Wann weitere Schritte folgen, ist offen. Diese sollen «etappiert über die kommenden Jahre und Jahrzehnte» umgesetzt werden.