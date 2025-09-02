The Swiss voice in the world since 1935
Zürcher Stadtrat will weitere Tramlinien ausbauen

Die Stadt Zürich will in Zürich-West und Altstetten das Tramnetz ausbauen. Dafür beantragt der Stadtrat einen 450-Millionen-Franken-Kredit, über den das Stimmvolk noch befinden muss.

(Keystone-SDA) Die neuen Verbindungen sollen das Stadtzentrum entlasten und das Angebot in den Quartieren verbessern, teilte das Departement der Industriellen Betriebe am Dienstag mit. Konkret sollen Trams neu auch an der Flur-/Gutsrasse fahren und den Hardplatz mit dem Albisriederplatz verbinden. Heute fahren dort jeweils Busse. Dazu soll eine Busverbindung über die Gleisanlage beim Bahnhof Altstetten kommen – als Vorläufer für eine spätere Tramverbindung.

Optional sind derzeit noch eine Verbindung von der Flurstrasse bis zum Bahnhof Altstetten oder ein Tram zwischen der Station Hubertus an der Grenze der Quartiere Albisrieden und Wiedikon und der Haltestelle Triemli in Wiedikon vorgesehen.

Der Rahmenkredit von 450 Millionen Franken geht zunächst an den Gemeinderat. Der Stadtrat sieht den ÖV-Ausbau mit einem äusseren und einem inneren Ring vor. Neben Zürich-West und Altstetten sollen auch Im Norden neue Tramverbindungen entstehen. Insgesamt sind für die Projekte Kosten von 2,5 Milliarden Franken vorgesehen, hiess es bei der Präsentation 2024.

