Zürcher Stadtrat zieht wegen Kantonsratsbeschluss vor Bundesgericht

Keystone-SDA

Der Zürcher Stadtrat zieht gegen den Kanton vor Bundesgericht. Streitpunkt ist der Gegenvorschlag zur "ÖV-Initiative", welche den Gemeinden bauliche Massnahmen bei Tempo 30 Zonen aufbrummen will.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Beschwerde des Zürcher Stadtrats richtet sich konkret gegen einen Kantonsratsentscheid von 14. April diesen Jahres. In der Nachmittagssitzung hiess das Parlament damals den Gegenvorschlag zur «ÖV-Initiative» gut.

Dieser Gegenvorschlag sieht vor, dass die Gemeinden selber bauliche Massnahmen bezahlen sollen, wenn der öffentliche Verkehr wegen einer städtischen Tempo-30-Zone langsamer unterwegs ist. Die Städte müssten also zum Beispiel separate Busspuren bauen.

Der Stadtrat kritisiert, dass es zu diesem Gegenvorschlag gar keine Vernehmlassung gegeben habe. Eine solche sei gemäss Kantonsverfassung aber vorgeschrieben. Zudem untergrabe diese Regelung den vom Bund vorgeschriebenen Lärmschutz. Es würden finanzielle Anreize geschaffen, um auf Tempo 30 zu verzichten.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

