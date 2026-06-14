Zürcher Stimmvolk sagt Ja zu 40 Millionen für Studentenwohnungen

Keystone-SDA

Die Stadt Zürich kann bis 2033 neue Studentenwohnungen mit 40 Millionen Franken unterstützten. Die Stimmberechtigten haben den vom Gemeinderat verdoppelten Jugendwohnkredit mit 79,7 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen.

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(Keystone-SDA) 111’658 Personen stimmten für den Kredit, 28’534 lehnten ihn ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 60,1 Prozent.

Mit dem Kredit kann die Stadt weiterhin Trägerschaften für gemeinnützigen Wohnbau, beispielsweise Genossenschaften oder Stiftungen, mit zinslosen Darlehen unterstützen.

Die Wohnungen, die neu erstellt werden können, sind nur für Personen in Ausbildung gedacht und die Mietenden dürfen in der Regeln nicht älter als 30 Jahre alt sein.

Im Parlament waren sich alle Fraktionen von links bis rechts einig: Für Studierende und junge Erwachsene in Ausbildung ist es besonders schwierig, in Zürich eine bezahlbare Bleibe zu finden. Gleichzeitig wächst die Zahl der Studierenden.

Der Gemeinderat entschied deshalb, den sogenannten Jugendwohnkredit für die Zeit bis 2033 zu verdoppeln. Statt 20 Millionen Franken, wie vom Stadtrat gefordert, bewilligte der Gemeinderat 40 Millionen Franken.