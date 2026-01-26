Zürcher Team gewinnt Wettbewerb für Neubau in Ausserholligen

Keystone-SDA

Die Stadt Bern hat den Projektwettbewerb für einen Neubau an der Freiburgstrasse 139e in Ausserholligen abgeschlossen. Den Zuschlag erhielt das Zürcher Team Notari Architetto & Pagano Architektur mit dem Projekt "The Matrix", wie die Stadt am Montag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der geplante Holzbau sieht rund 30 preisgünstige Wohnungen sowie Nutzungen im Erdgeschoss vor. Bauherrin ist der Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik, der für das Projekt eine Nutzungsreserven-Erhöhung von 20 Prozent gemäss Bauordnung nutzen will.

Der Neubau soll bis 2030 fertig sein. Alle 69 Wettbewerbsbeiträge werden vom 30. Januar bis 7. Februar 2026 im Beer-Haus öffentlich ausgestellt.