Zürcher Team gewinnt Wettbewerb für Neubau in Ausserholligen
Die Stadt Bern hat den Projektwettbewerb für einen Neubau an der Freiburgstrasse 139e in Ausserholligen abgeschlossen. Den Zuschlag erhielt das Zürcher Team Notari Architetto & Pagano Architektur mit dem Projekt "The Matrix", wie die Stadt am Montag mitteilte.
(Keystone-SDA) Der geplante Holzbau sieht rund 30 preisgünstige Wohnungen sowie Nutzungen im Erdgeschoss vor. Bauherrin ist der Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik, der für das Projekt eine Nutzungsreserven-Erhöhung von 20 Prozent gemäss Bauordnung nutzen will.
Der Neubau soll bis 2030 fertig sein. Alle 69 Wettbewerbsbeiträge werden vom 30. Januar bis 7. Februar 2026 im Beer-Haus öffentlich ausgestellt.