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Zürcher Unternehmen befürchten Stellenabbau wegen Krieg

Keystone-SDA

Die Zürcher Unternehmen beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage zwar noch mehrheitlich als gut oder befriedigend. Für die nächsten Monate rechnen jedoch viele Unternehmen eher mit einem Stellenabbau statt mit Stellenaufbau.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Besonders im Grosshandel und in der Industrie haben sich die Aussichten eingetrübt. Dazu dürfte nicht zuletzt die zunehmende internationale Unsicherheit beitragen, teilte der Kanton am Mittwoch mit. Namentlich der Krieg im Nahen und Mittleren Osten mit seinen Risiken für Energiepreise, Lieferketten und den Wechselkurs.

Derzeit liegt die Arbeitslosenquote im Kanton Zürich noch stabil bei 3 Prozent. Landesweit liegt sie bei 3,1 Prozent.

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