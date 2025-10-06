The Swiss voice in the world since 1935
Zürcher Unternehmen erholen sich vom US-Zollschock

Der Kanton Zürich hat seit der Einführung der US-Zölle Anfang August 124 Gesuche für Kurzarbeitsentschädigungen bewilligt. 33 der hilfesuchenden Unternehmen nannten die Zölle als Hauptgrund. Die Lage habe sich aber etwas stabilisiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die besonders betroffenen Branchen sind weiterhin der Maschinenbau, die Metallbranche und der Grosshandel, wie der Kanton am Montag mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der US-Zoll-bedingten Kurzarbeitsgesuche jedoch leicht zurückgegangen.

Im August hatten die Unternehmen wegen der US-Zölle auf Güterexporte noch deutlich schlechtere Geschäftserwartungen angegeben. Im September nun habe sich eine gewisse Stabilisierung abgezeichnet.

Auch im Finanzsektor, der zuletzt pessimistischer gestimmt war, hellten sich die Erwartungen wieder auf. Die Zürcher Arbeitslosenquote blieb im September stabil bei 2,6 Prozent und damit tiefer als im landesweiten Schnitt. Dieser liegt bei 2,8 Prozent.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

10 Likes
49 Kommentare
Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

11 Likes
13 Kommentare
Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

32 Likes
38 Kommentare
