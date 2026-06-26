Zürcher Verkehrsverbund verzeichnet Fahrgastrekord

Keystone-SDA

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Mit 678 Millionen Fahrgästen im Jahr 2025 hat der Zürcher Verkehrsverbund mehr Personen befördert als jemals zuvor in seiner Geschichte. Steigende Betriebskosten und notwendige Investitionen bleiben jedoch eine Herausforderung.

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(Keystone-SDA) Der tägliche Pendelverkehr habe abgenommen, schrieb der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) in seiner Medienmitteilung am Freitag. Doch trotz dieses verändertem Mobilitätsverhalten stiegen die Passagierzahlen 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 17 Millionen Menschen. Dies entspreche einem Zuwachs von 2,6 Prozent und unterstreiche die Bedeutung des öffentlichen Verkehrs als Rückgrat der Mobilität im Kanton Zürich.

Auch die finanzielle Bilanz des vergangenen Jahres fiel für den ZVV positiver aus als ursprünglich erwartet. Das Defizit konnte auf 396,5 Millionen Franken gesenkt werden, während der Kostendeckungsgrad auf 65,2 Prozent anstieg.

Dekarbonisierung liegt im Fokus

Dennoch blickt die Geschäftsführung vorsichtig in die Zukunft. Steigende Betriebskosten sowie notwendige Investitionen in die Infrastruktur und den Fahrzeugpark könnten die kommenden Ergebnisse belasten. Ein zentraler Fokus liege dabei auf der Dekarbonisierung: Ein besonderes Highlight ist die «MS Uetliberg», das grösste voll-elektrifizierte Kursschiff der Schweiz, das seit Sommer 2025 auf dem Zürichsee unterwegs ist.

Verändert hat sich zudem das Kaufverhalten der Kunden. Diese setzen vermehrt auf Flexibilität. Mittlerweile würden die Hälfte der Fahrausweiseinnahmen auf Einzelbillette entfallen. Gleichzeitig wachse die Bedeutung digitaler Verkaufskanäle rasant. Über 78 Prozent aller Tickets würden die Kunden über die App oder den Webshop beziehen. Dennoch verzeichnete der ZVV auch bei den Abonnements einen leichten Zuwachs auf 229’000 Jahres- und 1,65 Millionen Monatsabos.

Die Qualität des Angebots spiegele sich in einer grossen Kundenzufriedenheit wider. Die Fahrgäste lobten besonders die Pünktlichkeit, das Sicherheitsgefühl und das dichte Netz des ZVV.