The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zürcher Verwaltungsgericht gibt Klimaklebern recht

Keystone-SDA

Die Zürcher Kantonspolizei kann einer Gruppe von Klimaklebern die Kosten für das Ablösen und Wegtragen bei einer Strassenblockade im Jahr 2023 nicht aufbrummen. Die Verordnung, die das ermöglichen wird, tritt erst Ende dieses Jahres in Kraft.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
3 Minuten

(Keystone-SDA) Ein Klimaaktivist hatte im Juni 2023 zusammen mit drei Mitstreitern die Autobahnabfahrt Bernerstrasse in Zürich-Altstetten blockiert. Sie setzten sich mit Transparenten auf die Fahrbahn, wobei sich zwei von ihnen auch noch auf dem Asphalt festklebten.

Die Polizei rückte aus, löste die Festgeklebten mit Öl von der Strasse und trug die Aktivisten weg. Zeitweise waren bis zu 21 Polizistinnen und Polizisten vor Ort, vor allem auch wegen des Rückstaus, der sich wegen der Blockade gebildet hatte.

Aktivist sollte 1536 Franken zahlen

Den Aufwand für diesen Einsatz bezifferte die Kantonspolizei auf 6144 Franken, wovon der Klimaaktivist, der vor Verwaltungsgericht zog, einen Viertel zahlen sollte, also genau 1536 Franken. Auf diesen Kosten wird die Kantonspolizei nun wohl sitzen bleiben.

Das Verwaltungsgericht kam in einem am Freitag publizierten Urteil zum Schluss, dass es für die Kostenüberwälzung «an einer genügenden gesetzlichen Grundlage fehlt». Die Formulierung im Gesetz sei «sehr offen», in der Verordnung fehle es zudem an Bemessungsgrundlagen.

Für Personen, die einen Polizeieinsatz auslösen würden, sei es somit nicht absehbar, welche Kosten sie damit verursachten. Tatsächlich sagte der Aktivist in einer Befragung, dass er nicht habe ahnen können, dass wegen ihrer Blockade 21 Polizisten ausrücken würden.

Zudem fand die Klimaaktion, um die es im vorliegenden Fall geht, bereits im Juni 2023 statt – also geraume Zeit vor der «Anti-Chaoten»-Abstimmung im März 2024. Somit muss ohnehin das im Jahr 2023 gültige Gesetz angewendet werden.

Ab Ende Jahr gibt es Rechnungen

Bei der «Anti-Chaoten»-Abstimmung entschied das kantonale Stimmvolk, dass Polizeikosten wenn immer möglich den Aktivisten und Demonstranten aufgebrummt werden sollen.

Die Verordnung, welche die Details dazu regelt, tritt nun spätestens Ende diesen Jahres in Kraft, wie es bei der Sicherheitsdirektion auf Anfrage hiess. Ab Januar 2026 können Einsatzkosten oder Sachschäden also den Verursachern aufgebrummt werden.

Dieses Verwaltungsgerichtsurteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Kanton Zürich kann es noch ans Bundesgericht weiterziehen. Die Aktivisten wurden für die Blockade bereits verurteilt: Sie erhielten wegen Nötigung bedingte Geldstrafen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft