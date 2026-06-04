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Zürich: Urteil wegen illegaler Kosmetikbehandlungen um 17:30 Uhr

Die Gerichtsverhandlung am Bezirksgericht Zürich gegen einen Pfleger, der illegale Schönheitsbehandlungen anbot, ist in diesen Minuten zu Ende gegangen. Das Urteil wird um 17.30 Uhr eröffnet. Sie erhalten in Kürze einen Text im RDZ zum Prozess und nach dem Urteil einen Auftakt und eine Zusammenfassung mit bis zu 3500 Zeichen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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