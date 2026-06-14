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Zürich-Altstetten erhält einen neuen Recyclinghof

Keystone-SDA

Der Weg für einen neuen Recyclinghof auf dem Juch-Areal in Altstetten ist frei: Die Zürcher Stimmberechtigten haben am Sonntag den Kredit von 33,1 Millionen Franken mit einem Ja-Stimmenanteil von 86,8 Prozent angenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) 121’480 Personen stimmten für den Kredit, 18’409 lehnten ihn ab. Die Stimmbeteiligung betrug 60,1 Prozent.

Der neue Recyclinghof auf dem Juch-Areal in Altstetten ersetzt den geschlossenen Standort Hagenholz. Die neue Anlage soll Ende 2027 fertig sein. Derzeit nutzt die Stadt Zürich den provisorischen Recyclinghof Looächer in Affoltern.

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