Zürich-Altstetten erhält einen neuen Recyclinghof

Keystone-SDA

Der Weg für einen neuen Recyclinghof auf dem Juch-Areal in Altstetten ist frei: Die Zürcher Stimmberechtigten haben am Sonntag den Kredit von 33,1 Millionen Franken mit einem Ja-Stimmenanteil von 86,8 Prozent angenommen.

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(Keystone-SDA) 121’480 Personen stimmten für den Kredit, 18’409 lehnten ihn ab. Die Stimmbeteiligung betrug 60,1 Prozent.

Der neue Recyclinghof auf dem Juch-Areal in Altstetten ersetzt den geschlossenen Standort Hagenholz. Die neue Anlage soll Ende 2027 fertig sein. Derzeit nutzt die Stadt Zürich den provisorischen Recyclinghof Looächer in Affoltern.