Zürich führt günstiges Test-Angebot für Chlamydien und Co. ein

Keystone-SDA

Die Stadt Zürich führt dauerhaft ein Test-Angebot für sexuell übertragbare Krankheiten ein. Der Gemeinderat hat am Mittwoch ein bisheriges Pilotprojekt zum Dauerbetrieb erklärt. Allerdings kosten die Tests künftig - wenn auch nur etwa 30 Franken.

(Keystone-SDA) Der Stadtrat erwartet, dass die Gesamtkosten zwischen 2,3 und 3 Millionen Franken pro Jahr betragen werden. Die Eigenbeteiligung der Testwilligen ist darin noch nicht eingerechnet. Die Ausgaben dürften unter dem Strich also etwas tiefer ausfallen.

Für die Grünen sind solche Tests «die rentabelste Investition in dieser Stadt». «Wenn wir nur einen HIV-Fall verhindern können, haben wir bereits eine Million gespart», sagte Yves Henz.

Die Eigenbeteiligung sorgte jedoch für hitzige Diskussionen. Waren die Tests in der Pilotphase noch kostenlos, werden künftig 30 Franken fällig. «Es macht einen grossen Unterschied, ob etwas gratis ist oder 30 Franken kostet», sagte Henz. Er forderte deshalb zusammen mit SP und der AL, dass die Tests weiter gratis sind.

Unverantwortliches Handeln wegen Gratis-Tests?

Die Bürgerlichen setzten sich jedoch für einmal durch. «Wenn die Tests ganz kostenlos wären, könnte dies die Leute dazu verleiten, noch unverantwortlicher zu handeln», sagte Yves Peier (SVP). Auch die GLP fand einen Kostenbeitrag angemessen. «Sonst kann sich ja auch ein Millionär gratis testen lassen», sagte Florine Angele.

Karin Weyermann (Mitte) erinnerte daran, dass die Stadt die Kosten im Einzelfall auch reduzieren oder erlassen könne. «Es wird eine Ausnahmeregelung geben», sagte sie.

Dies bestätigte Stadtrat Andreas Hauri (GLP). Die kleine Kostenbeteiligung war dem Gesundheitsvorsteher wichtig. So würden sich die hauptsächlich jungen Menschen vielleicht Gedanken über ihr Sexualverhalten machen. «Vielleicht passen sie es auch an, damit sie weniger Tests machen müssen», so Hauri.

Für Testwillige bis 30 Jahren

Im Vergleich zum Pilotangebot, das nur Zürcherinnen und Zürchern bis 25 Jahre offenstand, richtet sich das dauerhafte Testangebot dafür neu an Personen bis 30 Jahre.

Und auch diese Altersgrenze ist nicht in Stein gemeisselt. Das Parlament überwies in der selben Sitzung ein Postulat der linken Ratsseite, das die Alterseinschränkung aufheben will und insbesondere die Risikogruppe ab 50 im Visier hat.

«Pariser über der Banane»

Diese sollten sich vermehrt auf Sexualkrankheiten testen, weil sie keine gute Sexualaufklärung genossen hätten. «Die bestand bei mir darin, dass der Lehrer einen Pariser über eine Banane gestülpt hat», sagte David Garcia Nuñez (AL).

Walter Anken (SVP), der gegen das Postulat stimmte, fand dieses Anliegen «fast schon eine Beleidigung für die älteren Generationen». Er selber habe «im Emmental hinten» nie sexuelle Aufklärung gehabt. «Trotzdem habe ich irgendwann rausgefunden, wie es geht.»

Im Fokus des Testangebotes stehen die so genannten «Big 5» – HIV, Syphilis, Chlamydien, Tripper und Hepatitis. Das Pilotprojekt zeigte, dass die Tests rege genutzt wurden. Infektionen konnten behandelt und Ansteckungsketten unterbrochen werden.

In keiner anderen Region des Landes gibt es so viele Fälle von Geschlechtskrankheiten wie in Zürich. Dies liegt vor allem daran, dass die grösste Stadt des Landes besonders viele junge und somit auch sexuell aktive Personen anzieht.