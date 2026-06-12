Zürich soll Fussstützen für Velofahrende an Ampeln prüfen

Keystone-SDA

Fussstützen und Haltegeländer an Ampeln erleichtern Velofahrenden das Warten bei Rot, sind Grüne Gemeinderäte überzeugt. Mit einer schriftlichen Anfrage wollen sie vom Stadtrat wissen, ob solche Massnahmen nach dem Vorbild Kopenhagens auch in Zürich eingeführt werden könnten.

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(Keystone-SDA) Kopenhagen gilt international als Vorbild für eine velofreundliche Verkehrspolitik. Zu den dort eingesetzten Massnahmen gehören unter anderem Fussstützen und Haltegeländer an Lichtsignalanlagen, die Velofahrenden das Halten bei Rot erleichtern, ohne dass sie absteigen müssen.

Drei Grüne Zürcher Gemeinderäte wollen nun vom Stadtrat wissen, ob solche Fussstützen und Haltegeländer auch in Zürich grundsätzlich sinnvoll wären. Zudem interessiert sie, ob es Erkenntnisse oder einen Austausch mit anderen Städten gibt, die solche Elemente bereits einsetzen.

Weiter fragen sie die Stadtregierung, ob entsprechende Massnahmen in Zürich bereits geprüft oder umgesetzt wurden und welche Erfahrungen dabei gemacht wurden. Schliesslich möchten sie wissen, ob der Stadtrat bereit wäre, ein Pilotprojekt durchzuführen oder einen Verein finanziell zu unterstützen, der ein solches Projekt umsetzt.