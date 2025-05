Zahl der Blockchain-Unternehmen wächst in der Schweiz weiter stark

Keystone-SDA

Die Kryptobranche bleibt in der Schweiz auf Wachstumskurs. So stieg die Anzahl der Kryptounternehmen laut einer neuen Studie in den letzten Jahren weiter stark an.

1 Minute

(Keystone-SDA) Seit 2023 ist die Zahl der Blockchain-Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein um 14 Prozent gestiegen und liegt nun bei insgesamt 1749 Firmen. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Beteiligungsgesellschaft CV VC hervor. In den vergangenen fünf Jahren habe sich die Anzahl der Unternehmen damit mehr als verdoppelt.

Besonders beliebt bleibt mit 719 Unternehmen die Region Zug als «Zentrum des Crypto Valleys», so die Studie. Dahinter folgen Zürich (264), das Tessin (103) und Genf (85). Auch Liechtenstein verfüge dank vorteilhafter regulatorischer Rahmenbedingungen mittlerweile über 68 Unternehmen aus der Kryptobranche.

Die Branche ist laut Studie dabei breit aufgestellt. Neben Infrastrukturprojekten (20%) seien Finanzdienstleistungen (18%), Beratung (17%) sowie Sicherheits- und Auditlösungen (8%) wichtige Pfeiler der hiesigen Blockchain-Industrie, heisst es. Auch neue Felder wie der Bereich Gaming, NFTs und das Metaverse würden zunehmend an Bedeutung gewinnen.