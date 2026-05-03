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Zahl der Todesopfer nach Amoktat an türkischer Schule steigt auf zehn

Keystone-SDA

Mehr als zwei Wochen nach einer Amoktat an einer türkischen Schule ist die Zahl der Todesopfer auf zehn gestiegen. Ein elf Jahre altes Mädchen sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Achtklässler hatte Mitte April an seiner Schule im südosttürkischen Kahramanmaras wahllos um sich geschossen und dabei mehrere seiner Mitschüler und eine Lehrerin getötet. Auch der 14-jährige Schütze ist offiziellen Angaben zufolge tot. Das Motiv der Tat blieb zunächst unklar.

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