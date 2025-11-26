Zanetti soll dritten Mitte-Sitz in Bündner Regierung verteidigen

Keystone-SDA

Die Bündner Mitte-Partei steigt mit einem Dreier-Ticket in die Regierungsratswahlen 2026. Carmelia Maissen und Marcus Caduff treten wieder an. Alt Standespräsidentin Aita Zanetti soll den Sitz des wegen Amtszeitbeschränkung ausscheidenden Jon Domenic Parolini verteidigen.

(Keystone-SDA) Aita Zanetti ist Unterengadiner Grossrätin, Scuoler Gemeindepräsidentin, Bäuerin und Kauffrau mit Jahrgang 1970. «Ihre Ansicht, Stärken gemeinsam zu tragen, Defizite solidarisch anzugehen und Unterschiede als Bereicherung zu sehen, prägen ihre politische Haltung», teilte die Mitte Graubünden am Mittwoch mit. Als Mutter von vier Kindern, Bäuerin und Bewohnerin Südbündens bringe Zanetti ein tiefes Verständnis für die Vielfalt und Anliegen des Kantons mit.

Das Dreierticket ist eine Wahlempfehlung der Parteileitung. Die drei Kandidieren müssen durch die Nominationsversammlung der Partei bestätigt werden. Diese findet am 23. Januar 2026 statt.