Zebras im Zoo Zürich haben Nachwuchs

Keystone-SDA

Die Grevyzebras im Zoo Zürich haben Nachwuchs bekommen. Zwei männliche Jungtiere wurden bereits geboren, ein drittes lässt noch auf sich warten.

(Keystone-SDA) Nach eineinhalb Wochen Eingewöhnung im ruhigen Stallbereich erkundet der gestreifte Nachwuchs nun erstmals die für Zoogäste einsehbaren Bereiche der Lewa Savanne, wie der Zoo Zürich am Dienstag mitteilte. Das erste der Jungtiere kam nach 13 Monaten Tragzeit in der Nacht auf den 4. Oktober zur Welt. Zwei Tage später brachte die zweite trächtige Stute ihren Nachwuchs zur Welt.

Die dritte Geburt folgt voraussichtlich in den nächsten Tagen. Die beiden bisherigen Geburten verliefen ohne Probleme. Vater der Jungtiere ist der im Sommer 2024 aus Lissabon in den Zoo Zürich gezogene Hengst Rashidi.

«Die Jungtiere sind die ersten Grevyzebras, die im Zoo Zürich geboren wurden», wird Zoodirektor Severin Dressen in der Mitteilung zitiert. Dies sei ein toller Erfolg für das Engagement des Zoos im Rahmen des Erhaltungszuchtprogramms.

Bei den Grevyzebras handelt es sich um eine stark bedrohte Art. Die einst über weite Teile Ostafrikas verbreiteten Tiere kommen heute nur noch in den trockenen Savannen Kenias und in kleinen Populationen in Äthiopien vor. Der Bestand beträgt aktuell rund 2500 bis 3000 Tiere.