Zehn Jahre Haft wegen massenhaften Kindesmissbrauchs per Webcam

Keystone-SDA

Wegen der Herstellung und Verbreitung kinderpornografischer Videodateien hat ein deutsches Gericht einen Mann zu zehn Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Richter am Landgericht in Erfurt (Thüringen) sprachen den 41-Jährigen des sexuellen sowie schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in mehr als 1.600 Fällen für schuldig.

Das Gericht blieb unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmass von zwölf Jahren Gefängnis. Die Verteidigung hatte auf eine fünfjährige Freiheitsstrafe plädiert. Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig.

Die Vorsitzende Richterin sprach von einem «beispiellosen» Verfahren. Der Mann hatte jahrelang über verschiedene Internetplattformen Jungen dazu gebracht, vor ihrer Webcam sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.