Zehn Kandidierende kämpfen um sieben Zuger Regierungssitze

Keystone-SDA

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Im Kanton Zug werden bei den Regierungsratswahlen vom 4. Oktober zehn Kandidierende um die sieben Sitze kämpfen. Die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen ist am Montag um 17 Uhr abgelaufen.

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(Keystone-SDA) Die Auflistung, welche der Kanton am frühen Abend verschickte, brachte jedoch keine Überraschungen mehr.

Neben den sieben bisherigen Regierungsrätinnen und Regierungsräten steigen drei neue Kandidierende ins Rennen: die Juristin Jessica Gauch (SP), die Ökonomin und Winzerin Joëlle Gautier (GLP) und der Kantonsrat Andreas Lustenberger (ALG). Gautier und Lustenberger wollen im Wahlkampf geeint auftreten.