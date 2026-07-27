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Zehn Kandidierende kämpfen um sieben Zuger Regierungssitze

Keystone-SDA

Im Kanton Zug werden bei den Regierungsratswahlen vom 4. Oktober zehn Kandidierende um die sieben Sitze kämpfen. Die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen ist am Montag um 17 Uhr abgelaufen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Auflistung, welche der Kanton am frühen Abend verschickte, brachte jedoch keine Überraschungen mehr.

Neben den sieben bisherigen Regierungsrätinnen und Regierungsräten steigen drei neue Kandidierende ins Rennen: die Juristin Jessica Gauch (SP), die Ökonomin und Winzerin Joëlle Gautier (GLP) und der Kantonsrat Andreas Lustenberger (ALG). Gautier und Lustenberger wollen im Wahlkampf geeint auftreten.

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