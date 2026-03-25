Zehn Millionen Franken für Freiburger Strassen und Radwege

Keystone-SDA

Der freiburgische Grosse Rat hat am Mittwoch einen Kredit in der Höhe von zehn Millionen Franken für Studien zum kantonalen Strassennetz und zum kantonalen Radwegenetz bewilligt. Damit soll die Entwicklung von Mobilitätsinfrastrukturen vorangetrieben werden.

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(Keystone-SDA) Der Rat genehmigte den Kredit mit 98 zu 3 Stimmen. Die Gelder sind für den Zeitraum von 2026 bis 2030 gedacht und sollen eine kontinuierliche Planung ermöglichen.

Das kantonale Strassennetz wurde 2025 rund 43 Kilometer länger, nachdem laut Mobilitätsgesetz (MoG) Gemeindestrassen an den Kanton übergingen, wie Staatsrat Jean-François Steiert, Vorsteher der Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt, dem Rat in Erinnerung rief.

Ab diesem Jahr ist der Kanton Freiburg gemäss MoG auch für den Ausbau des kantonalen Velo-Netzes zuständig. Der Kredit soll dazu dienen, neue Studien zu lancieren und bereits begonnene in den Bereichen Technik, Umwelt und Planung fortzusetzen.

Der Staatsrat erwähnt in seinen Erläuterungen zudem Bewertungen zur Lärmreduktion und zur Anpassung der Strasseninfrastruktur sowie Umwelt- und Klimastudien, insbesondere zum Wasserhaushalt, zur Biodiversität und zur Anpassung an den Klimawandel.