Zehn Seeländer Gemeinden lancieren Programm für Erholungsräume

Keystone-SDA

Zehn Seeländer Gemeinden haben das Programm "Vor unserer Tür" lanciert. Es soll neue Erholungsräume schaffen und bestehende besser vernetzen, wie der Verein "Seeland.biel/bienne" mitteilte.

(Keystone-SDA) Das Programm fördert die Zusammenarbeit der Gemeinden im Seeland und unterstützt Projekte für attraktive Freiräume. Geplant sind etwa Aufenthaltsorte in Dorfzentren, naturnahe Treffpunkte für heisse Sommertage, attraktive Fuss- und Veloverbindungen, barrierefreie Erholungsräume und ökologische Aufwertungen.

Beteiligt sind die Gemeinden Biel, Lyss, Nidau, Aegerten, Brügg, Ipsach, Leubringen/Magglingen, Orpund, Studen und Worben.

Die Initiative geht auf das Agglomerationsprogramm Biel/Lyss zurück, das die planerische Grundlage für ein regionales Freiraumnetz darstellt. Nun sollen lokale Akteure wie Vereine, Schulen oder Unternehmen bei der Umsetzung mitwirken.