The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zehn weitere Berner Gemeinden nehmen Publibike-Stationen in Betrieb

Keystone-SDA

Das bestehende Veloverleihsystem "Velo Bern" ist auf insgesamt siebzehn Gemeinden ausgedehnt worden. Neu zum Angebot stiessen zehn Gemeinden. Es nennt sich seit Freitag "Velo Region Bern".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der neue Vertrag mit der Firma Publibike läuft über acht Jahre, wie aus einer Mitteilung der beteiligten Gemeinden vom Freitag hervorgeht. Die Leihvelos werden überholt und einige Komponenten verbessert.

Das Veloverleihsystem ging in der Stadt Bern 2018 an den Start. Auch einzelne Vorortsgemeinden schlossen Verträge mit Publibike ab. 2022 reifte dann der Gedanke für eine gemeinsame regionale Lösung ab 2026.

Folgende Gemeinden machen aktuell mit: Belp, Bern, Bolligen, Bremgarten bei Bern, Ittigen, Kehrsatz, Kirchlindach, Köniz, Moosseedorf, Münchenbuchsee, Münsingen, Muri bei Bern, Ostermundigen, Rubigen, Vechigen, Wohlen bei Bern und Zollikofen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft