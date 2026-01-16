Zehn weitere Berner Gemeinden nehmen Publibike-Stationen in Betrieb

Keystone-SDA

Das bestehende Veloverleihsystem "Velo Bern" ist auf insgesamt siebzehn Gemeinden ausgedehnt worden. Neu zum Angebot stiessen zehn Gemeinden. Es nennt sich seit Freitag "Velo Region Bern".

1 Minute

(Keystone-SDA) Der neue Vertrag mit der Firma Publibike läuft über acht Jahre, wie aus einer Mitteilung der beteiligten Gemeinden vom Freitag hervorgeht. Die Leihvelos werden überholt und einige Komponenten verbessert.

Das Veloverleihsystem ging in der Stadt Bern 2018 an den Start. Auch einzelne Vorortsgemeinden schlossen Verträge mit Publibike ab. 2022 reifte dann der Gedanke für eine gemeinsame regionale Lösung ab 2026.

Folgende Gemeinden machen aktuell mit: Belp, Bern, Bolligen, Bremgarten bei Bern, Ittigen, Kehrsatz, Kirchlindach, Köniz, Moosseedorf, Münchenbuchsee, Münsingen, Muri bei Bern, Ostermundigen, Rubigen, Vechigen, Wohlen bei Bern und Zollikofen.