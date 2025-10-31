Zehnjähriger Velofahrer in Meilen von Auto angefahren und verletzt

Keystone-SDA

In Meilen ist am Freitag ein zehnjähriger Velofahrer von einem Auto angefahren und verletzt worden. Er wurde mit unbestimmten Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 18 Uhr fuhr eine 53-jährige Autofahrerin auf der Alten Landstrasse in Meilen Richtung Herrliberg, als von rechts aus der Haltenstrasse ein Kind mit dem Velo in die Strasse einfuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoss, wie die Kantonspolizei Zürich am Abend mitteilte.