Zentralbahn baut Platzangebot mit Fahrplanwechsel aus

Keystone-SDA

Die Zentralbahn (ZB) stellt mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember mehr Sitzplätze bereit und passt die Entlastungszüge an. Davon sollen vor allem Reisende an Wochenenden und zu Spitzenzeiten profitieren.

(Keystone-SDA) Die Zentralbahn, die auf den Strecken Luzern-Engelberg, Luzern-Interlaken Ost, sowie Meiringen-Innertkirchen verkehrt, reagiere damit auf die wachsende Nachfrage, teilte das Bahnunternehmen am Montag mit. So werden die Abendverbindungen des Luzern-Interlaken Express und des Luzern-Engelberg Express mit mehr Wagen geführt, wie es hiess.

Auch auf der S4 (Luzern-Stans/Wolfenschiessen) und der S5 (Luzern-Giswil) soll es mehr Platz geben: Beide Linien verkehren laut Communiqué künftig an allen Wochenenden ganzjährig in Doppeltraktion. Damit verdopple sich laut ZB das Platzangebot.

Auf der Strecke Luzern-Interlaken Ost ändern sich ab Mai 2026 Abfahrtszeiten und Halteorte. Daneben werden die Entlastungszüge, die vom 2. Mai bis 1. November 2026 verkehren, neu organisiert.

Auf der Strecke Luzern-Engelberg wird das Angebot an den Wochenenden ausgebaut und teilweise ganzjährig geführt.