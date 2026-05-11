Zentralschweizer Komitee bekämpft SVP-Initiative

Keystone-SDA

In der Zentralschweiz hat sich ein breites Komitee aus Wirtschaft und Politik gegen die Zuwanderungsinitiative der SVP formiert. Die Allianz warnt vor den Folgen eines Bevölkerungsdeckels für die Schweiz, wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dem Komitee gehören Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Tourismus, Bau und Gesundheitswesen sowie Mitglieder von Kantons- und Bundesparlamenten an. Sie kritisieren insbesondere die von der Initiative vorgesehenen Kontingente für Zuwanderung. Diese würden zu mehr Bürokratie führen und den Fachkräftemangel verschärfen.

Die Zentralschweizer Wirtschaft sei auf gut ausgebildete Fachkräfte aus dem In- und Ausland angewiesen. Die Personenfreizügigkeit ermögliche es den Unternehmen, qualifiziertes Personal rasch zu rekrutieren.

Dem Komitee gehören unter anderem die freisinnigen Ständeräte Damian Müller (LU), Josef Dittli (UR) und Matthias Michel (ZG) an. Die Initiative kommt am 14. Juni vors Schweizer Stimmvolk.