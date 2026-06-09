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Zermatt: Ja zu neuer Ski-Weltcup-Abfahrtsstrecke auf dem Gornergrat

Keystone-SDA

Die Gemeindeversammlung von Zermatt hat der Errichtung einer neuen Ski-Weltcup-Abfahrtsstrecke zugestimmt. Diese Strecke, die den Spezialisten der Speed-Disziplinen vorbehalten ist, wird auf dem Gornergrat entstehen. Das erste Rennen soll dort im März 2028 stattfinden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Nach dem Rückzug des einzigen Einspruchs in diesem Frühjahr gab es kaum Zweifel am Ausgang der Abstimmung. Am Dienstagabend stimmten die Bürger mit 96 Prozent (159 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen) der Teilrevision des Nutzungsplanes für die Sportzonen (Ski) und der Aufnahme von zwei Artikeln in die Bauordnung zu, wie die Gemeinde Zermatt der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Vor der Abstimmung waren zudem Verhandlungen mit mehr als 30 Grundeigentümern geführt worden.

Um Weltcup-Rennen vor der Kulisse des Matterhorns auszurichten, muss die bestehende Piste umgebaut werden. Neben der Trassenführung müssen rund 8300 Quadratmeter Wald gerodet werden.

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