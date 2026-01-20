ZHB Luzern knackt 2025 die Millionengrenze bei den Besucherzahlen

Keystone-SDA

Die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB) hat 2025 mit über 1,1 Millionen Zutritten einen neuen Besucherrekord verzeichnet. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von über zehn Prozent.

(Keystone-SDA) Die starke Steigerung sei vor allem auf längere Öffnungszeiten, den Ausbau der Arbeitsplätze an mehreren Standorten sowie die Integration aller Bibliotheken der Hochschule Luzern in die ZHB zurückzuführen, teilte die ZHB am Dienstag mit.

Die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern verzeichnete 2025 insgesamt 1’100’110 Zutritte. Laut eigenen Angaben haben sich die Besucherzahlen seit 2015 mehr als verdoppelt. 2024 verzeichnete die ZHB 994’937 Zutritte, 2023 waren es 910’426.

Die Zahlen basieren laut dem Communiqué auf den Zählanlagen an sechs von acht ZHB-Standorten. Die Bibliotheken der Hochschule Luzern (HSLU) Wirtschaft und der HSLU Soziale Arbeit seien darin nicht enthalten.

Die ZHB ist die grösste Bibliothek der Zentralschweiz. Sie wurde 1951 durch den Zusammenschluss der Bürgerbibliothek und der Kantonsbibliothek gegründet.