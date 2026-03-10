Zoll stoppt falschen Gold-Quintillionären am Flughafen Zürich

Keystone-SDA

Mitarbeitende des Zolls haben am Flughafen Zürich eine Personengruppe mit vermeintlichen Goldbanknoten im Wert von astronomischen Quintillionen simbabwischen Dollars gestoppt. Die glitzernden Scheine waren wertloses Plastikgeld.

(Keystone-SDA) Laut Mitteilung des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) vom Dienstag entpuppten sich die Scheine als wertloser Kunststoff mit Alufolie. Besonders kurios: Eine Note versprach «100 Quintillionen» Dollar – eine Zahl mit 30 Nullen. Die Kontrolle im Frachtbereich des Flughafens Zürich fand bereits letztes Jahr statt.

Statt des versprochenen 24-Karat-Goldes fand ein Labor jedoch nur Aluminium und Plastik. Der Besitzer muss nun eine Busse in echtem Geld zahlen, während sein «Goldschatz» vernichtet wird.