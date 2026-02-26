The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zollbeamte in Thayngen SH finden drei Kilo Kokain bei 26-Jähriger

Keystone-SDA

Eine 26-jährige Autofahrerin wollte bei Thayngen SH drei Kilogramm Kokain über die Grenze schmuggeln. Sie wurde von der Zollkontrolle erwischt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der Kontrolle des Autos am 8. Februar entdeckten Mitarbeitende des BAZG (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit) die Drogen im Auto der Frau, wie die Schaffhauser Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das Kokain wurde sichergestellt und die Frau festgenommen. Sie befindet sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft