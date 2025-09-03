The Swiss voice in the world since 1935
Keystone-SDA

Gleich zwei Zwergflusspferde haben den Zoo Basel verlassen. So ist das einjährige Jungtier Voobadee in den Zoo Mulhouse (F) weitergezogen und sein Vater Napoleon nach Spanien in den Zoo Cabárceno. Abschied nimmt der Zolli zudem von den Varis.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Zuwachs erhält der Zolli hingegen von Zwergflusspferd Ume. Diese Veränderungen erfolgen im Rahmen eines internationalen Zuchtprogramms, wie der Zoo Basel am Mittwoch mitteilte. Der Zoo Basel hält seit 1928 Zwergflusspferde.

Der Umzug des Zwergflusspferdchens Voobadee nach Mulhouse ging bereits am 28. Juli über die Bühne. Voobadee soll gemäss Mitteilung in drei bis vier Jahren in Frankreich für Nachwuchs sorgen.

Sein Vater Napoleon verliess den Zolli am 12. August. Er erblickte 2007 im Zoo Paris das Licht der Welt und zog 2008 nach Basel. Aus seiner Zeit in Basel gingen mit Kuh Ashaki sechs Nachzuchten hervor.

Der Bulle Ume kehrte aus demselben Zoo Cabárceno zurück, in den Napoleon zeitgleich umzogen ist. Ume habe sich gut eingelebt und das erste Treffen mit Ashaki sei in naher Zukunft vorgesehen. Der Zoo Basel hofft auf weitere Zuchterfolge in den nächsten Jahren, heisst es weiter.

Auch Abschied von Varis

Wie der Zolli weiter mitteilte, nimmt er auch Abschied von zwei Schwarzweissen Varis. Die beiden Affen Riaka und Belt werden in den kommenden Tagen an einen polnischen Zoo abgegeben.

Seit Ende 2016 hält der Zoo Basel Schwarzweisse Varis auf der Insel im Restaurantweiher. Ab März 2023 kam es dort jedoch zu Haltungsproblemen. Die fünfjährige Riaka habe sich als abenteuerlustig erwiesen und sei mehrfach ausgebüxt – zweimal habe sie auch einen «Ausflug» in die Stadt gemacht, heisst es weiter. 2024 wurden sie vorübergehend ins Affenhaus umgesiedelt.

Voraussichtlich im Oktober 2025 soll gemäss Zolli eine andere Lemurenart auf die Insel im Restaurantweiher ziehen.

