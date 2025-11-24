Zoo-Direktor Severin Dressen schätzt gutes Essen

Keystone-SDA

Der Zürcher Zoo-Direktor Severin Dressen hat seinen ersten richtigen Lohn in seiner Schulzeit für das Verteilen von Werbeheftchen erhalten. Während des Studiums kellnerte er nachts in einer Bar und arbeitete tagsüber gratis im Zoo.

(Keystone-SDA) Ausgegeben hat er sein Geld als Jugendlicher dann vor allem für Terrarien mit verschiedenen Pfeilgiftfroscharten, wie er dem Magazin «Bilanz» erzählte. Frösche finde er bis heute faszinierend.

Auf die Frage, wofür er denn heute sein Geld ausgebe, sagte Dressen neben der Familie und seinem Beruf als Zoodirektor bleibe ihm keine Zeit für ein Hobby, in das er investieren könnte. «Wenn ich mir etwas gönne, dann gutes Essen. Egal, ob zu Hause, im Restaurant oder zum Beispiel bei einem Marktbesuch», sagte Dressen. Er schätze gute Zutaten, dafür gebe er auch gerne etwas mehr aus.