Zoo Zürich findet neue Stahlbaufirmen für Pantanal-Voliere

Keystone-SDA

Der Zoo Zürich hat zwei neue Stahlbaufirmen für die Pantanal-Voliere gefunden. Die Firmen aus der Slowakei und Italien sollen nach dem Streit mit einer lokalen Baufirma übernehmen.

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(Keystone-SDA) Die beiden Firmen werden parallel arbeiten und sind für unterschiedliche Bereiche zuständig, teilte der Zoo Zürich am Freitag mit. Der genaue Zeitplan steht noch nicht fest.

Anfang Dezember vergangenen Jahres teilte der Zoo mit, dass der Bau der Voliere länger dauern werde, als geplant. Der Zoo beendete die Zusammenarbeit mit der beteiligten Stahlbaufirma, weil diese die gewünschten Anforderungen sowohl technisch als auch terminlich und finanziell nicht erreiche.

Die Stahlbaufirma aus Höri argumentierte hingegen, dass das Bauprojekt in der Umsetzung eine um ein Vielfaches höhere geometrische und systemische Komplexität aufweise, als in der Ausschreibung und im Leistungsverzeichnis beschrieben wurde. Im Projektverlauf entwickelte sich das Bauwerk laut der Firma in zentralen Aspekten weit über den ursprünglich definierten Rahmen hinaus.