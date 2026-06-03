Zoo Zürich schläfert Elefantenbaby kurz nach Geburt ein

Keystone-SDA

Der Zoo Zürich hat am Dienstag ein Elefantenbaby eingeschläfert. Das männliche Jungtier kam erst am Montag zur Welt. Es konnte aber nicht selber aufstehen, was laut Zoo kein lebensfähiges Aufwachsen ermöglicht hätte.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Das männliche Jungtier von Elefantenkuh Indi und dem Bullen Thai unternahm wiederholt kräftige Aufstehversuche, konnte seine Hinterbeine jedoch nicht ausreichend belasten, weshalb es auf dem Boden liegen blieb», wird Zoodirektor Severin Dressen in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. Im Sinne des Tierwohls sei es dann euthanasiert worden.

Seit 2014 wurden im Zoo Zürich acht Elefantenkälber geboren. Vier dieser Geburten verliefen erfolgreich. Ein Kalb verstarb im Jahr 2020 kurz nach der Geburt an Kopfverletzungen, die vermutlich durch andere Elefanten der Gruppe verursacht wurden. Drei weitere Jungtiere in den Jahren 2020, 2023 und das jüngste waren laut Zoo aufgrund unterschiedlicher Fehlentwicklungen oder mangelnder Vitalität nicht überlebensfähig.