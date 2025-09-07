Zubringerbus zum Flughafen Barcelona verunglückt

Ein Zubringerbus vom spanischen Ferienort Lloret de Mar zum Flughafen von Barcelona ist am Sonntag von der Autobahn abgekommen und umgestürzt. Nach Behördenangaben wurden bei dem Unfall etwa 50 Kilometer nördlich von Barcelona zwei Menschen schwer verletzt.

Mehrere Personen seien leicht verletzt worden, teilten die Behörden mit. Zehn Verletzte wurden in Spitäler eingeliefert.

An Bord des Busses waren dutzende Passagiere aus mehreren Ländern. Aufnahmen vom Unfallort nahe der Ortschaft Santa Susanna zeigten den auf der Seite liegenden roten Bus neben der stark befahrenen Autobahn C-32.

Laut Feuerwehrsprecher Pep Colàs war das Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und die Böschung hinabgerutscht. Dichte Vegetation habe vermutlich Schlimmeres verhindert, betonte Colàs. Beim Eintreffen der Feuerwehr hätten die Insassen den Bus bereits aus eigener Kraft verlassen.