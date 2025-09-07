The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zubringerbus zum Flughafen Barcelona verunglückt

Keystone-SDA

Ein Zubringerbus vom spanischen Ferienort Lloret de Mar zum Flughafen von Barcelona ist am Sonntag von der Autobahn abgekommen und umgestürzt. Nach Behördenangaben wurden bei dem Unfall etwa 50 Kilometer nördlich von Barcelona zwei Menschen schwer verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mehrere Personen seien leicht verletzt worden, teilten die Behörden mit. Zehn Verletzte wurden in Spitäler eingeliefert.

An Bord des Busses waren dutzende Passagiere aus mehreren Ländern. Aufnahmen vom Unfallort nahe der Ortschaft Santa Susanna zeigten den auf der Seite liegenden roten Bus neben der stark befahrenen Autobahn C-32.

Laut Feuerwehrsprecher Pep Colàs war das Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und die Böschung hinabgerutscht. Dichte Vegetation habe vermutlich Schlimmeres verhindert, betonte Colàs. Beim Eintreffen der Feuerwehr hätten die Insassen den Bus bereits aus eigener Kraft verlassen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft