Zucchero will Emotionen und Energie auf Schweizer Bühnen bringen

Keystone-SDA

Der italienische Sänger verspricht seinen Schweizer Fans ein echtes "Zucchero-Erlebnis". Bei seinen Shows in Genf und Zürich wird er von seiner legendären Band begleitet - und natürlich von ganz viel "Soul, Blues, Rock, Emotion und Energie".

1 Minute

(Keystone-SDA) Seit seinem ersten Auftritt 1987 spielte der italienische Kultsänger Zucchero immer wieder auf grossen Schweizer Bühnen. Er liebe die Gelassenheit und die Schönheit der Landschaften, schwärmte der 70-Jährige im Interview mit «Blick». Doch nicht nur das Land habe es Zucchero angetan.

Der Künstler schätzt sein Schweizer Publikum für seine Treue. Und: «Sie hören wirklich zu. Man spürt diese tiefe Verbindung und eine grosse Sensibilität für die Musik.»

Für die Fans von Zuccheros Musik gibt es gute Neuigkeiten – denn an den Ruhestand denkt der Sänger noch lange nicht. «Ich habe noch viele Geschichten zu erzählen», meinte er im Interview. Er wolle weiterhin ehrliche Musik machen und Momente der Freude weltweit teilen.