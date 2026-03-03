Zufriedenheit mit Pünktlichkeit der Busse im Raum Luzern nimmt ab

Keystone-SDA

Die ÖV-Nutzerinnen und Nutzer beurteilen die Pünktlichkeit der Busse im Raum Luzern während der Hauptverkehrszeiten kritisch. Die Zufriedenheit damit hat in den letzten Jahren abgenommen, wie eine im Herbst 2025 durchgeführte Umfrage zeigte.

(Keystone-SDA) Die Pünktlichkeit der Busse in der Stadt und Agglomeration Luzern während des Morgen- und Abendverkehrs wurde mit 56 von 100 Punkten bewertet, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung des Verkehrsverbunds Luzern (VVL) und der Kantone Obwalden, Nidwalden und Uri vom Dienstag hiess. Damit lag die Zufriedenheit um sechs Punkte tiefer als noch 2018 und gemäss der Umfrageskala im Bereich von «Unzufrieden».

Der Busverkehr zu den Hauptverkehrszeiten wurde über alle Regionen insgesamt mit durchschnittlich 65 Punkten bewertet und verblieb damit gegenüber der letzten Erhebung 2021 auf tiefem Niveau. Busbeschleunigungsmassnahmen seien dringend notwendig, liess sich Pascal Süess, Geschäftsführer des VVL, in der Mitteilung zitieren.

Mit Pünktlichkeit überzeugen konnte hingegen die Bahn: Die Kundinnen und Kunden vergaben dafür durchschnittlich 88 Punkte. Damit deckten sich die Werte aus der Umfrage mit der gesamtschweizerischen Zufriedenheit 2025.

Nachtangebot kommt immer besser an

Zugenommen hat die Zufriedenheit mit dem Nachtangebot. Die Kundinnen und Kunden bewerteten dieses mit 70 Punkten. Bei der letzten Umfrage 2021, vor der Überführung des Nachtnetzes ins reguläre Angebot, lag die Zufriedenheit bei 61 Punkten.

Wie die Umfrage weiter zeigte, sind die Fahrgäste mit dem öffentlichen Verkehr generell mehrheitlich zufrieden. In den Kantonen Obwalden, Nidwalden und Uri vergaben sie 80 Punkte, im Kanton Luzern deren 78. Die Bewertungen fielen leicht höher aus als in den vergangenen Jahren.

An der Umfrage beteiligten sich über 3300 Fahrgäste. Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov führte sie zwischen Ende August und Mitte November 2025 durch.

Auch die Zuger Verkehrsbetriebe AG gab 2025 eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit in Auftrag. Dabei vergaben die Fahrgäste in der Gesamtbewertung 82 von 100 Punkten. Auch in den einzelnen Bereichen lagen die Werte jeweils bei um die 80 Punkten.