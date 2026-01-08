Zug baut provisorischen Betreuungsstandort für Schulkreis Zentrum

Keystone-SDA

Die Stadt Zug richtet bis im Herbst 2026 auf dem städtischen Grundstück unterhalb der Schulanlage Kirchmatt einen provisorischen Betreuungspavillon ein. Dieser ersetzt zwei wegfallende Standorte und bietet Platz für Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im kommenden Schuljahr entfallen im Schulkreis Zentrum mit der Betreuung an der Zugerbergstrasse und dem Mittagstisch im Burgbachsaal zwei der sechs Betreuungsstandorte, wie die Stadt Zug am Mittwoch mitteilte. Um die Kapazitäten aufrechtzuerhalten, erstellt die Stadt Zug auf dem städtischen Grundstück unterhalb der Schulanlage Kirchmatt ein Provisorium für zwei Betreuungsgruppen, wie es hiess.

Dazu wird ein zweistöckiger Pavillon von der Schulanlage Herti dorthin versetzt. Nach den Herbstferien 2026 soll er für zwei Gruppen mit jeweils 45 Plätzen für den Mittagstisch und 36 Plätzen in der Nachmittagsbetreuung in Betrieb gehen, hiess es.

Langfristig soll die Betreuung in den freiwerdenden Gebäuden der Pädagogischen Hochschule Zug konzentriert werden. Der genaue Zeitpunkt hänge vom Auszug der PH Zug in ihren Neubau ab, der derzeit aufgrund eines laufenden Beschwerdeverfahrens gegen die Baubewilligung noch nicht feststeht.

Die Verschiebung und der Aufbau des Pavillons sind zwischen Frühjahr und Herbst 2026 geplant.