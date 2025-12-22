Zug hat 2025 Energiefördergelder für 12 Millionen Franken bewilligt

Keystone-SDA

Die Zugerinnen und Zuger haben 2025 von Energiefördergeldern in der Höhe von 12 Millionen Franken profitiert. Rund 500 Projekte wurden im vergangenen Jahr unterstützt.

(Keystone-SDA) Besonders gefragt waren laut Mitteilung der Zuger Baudirektion Fördergelder für Wärmepumpen und der Anschluss an Wärmenetze.

Rund 270 elektrische oder fossile Heizungen wurden durch erneuerbare Systeme ersetzt und Dächer und Fassaden auf umgerechnet einer Fläche von neun Fussballfeldern energetisch saniert, hiess es im Communiqué vom Montag. Bei über der Hälfte der 110 Dachsanierungen wurden laut der Baudirektion «vollflächige» Photovoltaikanlagen installiert.

Das Förderprogramm soll 2026 unverändert fortgeführt werden.