Zug kollidiert in Winterthur mit Auto: Autofahrer flüchtig

Keystone-SDA

Ein Zug ist am Freitagabend auf einem Bahnübergang in Winterthur mit einem Auto kollidiert. Die Person am Steuer des Wagens war beim Eintreffen der Stadtpolizei nicht mehr vor Ort. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, wie die Polizei weiter mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Freitagabend kurz nach 18 Uhr am Bahnübergang an der Bachtelstrasse in Winterthur Veltheim, wie es weiter heisst. Eine Patrouille fand vor Ort ein leeres Auto auf den Gleisen vor, das von einem Zug erfasst worden war.

An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Bahnstrecke zwischen Winterthur und Schaffhausen musste für unbestimmte Zeit gesperrt werden. Weshalb das Auto auf dem Bahnübergang stand, ist unklar und wird von der Polizei untersucht. Die Stadtpolizei sucht Zeugen des Unfalls.

