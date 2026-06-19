The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zug soll mehr für Eingliederung von Menschen mit Behinderungen tun

Keystone-SDA

Für Menschen mit Behinderungen ist es im Kanton Zug nicht einfach, eine Stelle zu finden. An einer Landsgemeinde forderten die Betroffenen die Politik deswegen auf, aktiv zu werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die zweite Zuger Inklusive Landsgemeinde tagte am Donnerstag in Anwesenheit von Kantonsrätinnen und Kantonsräten aller Fraktionen. Die Diskussion habe gezeigt, dass Handlungsbedarf bestehe, erklärte Kantonsratspräsident Stefan Moos (FDP) in einer Mitteilung vom Freitag.

Die Landsgemeinde stellte an die Politik drei Forderungen. Arbeitgebende sollen einen finanziellen Anreiz erhalten, wenn sie einen Menschen mit Behinderung einstellen und dadurch Mehrkosten entstehen.

Die Landsgemeinde forderte vom Kanton zudem, dass er Unterstützungsangebote für die Stellensuche prüfe. Sie rief zudem die öffentliche Hand auf, selbst mehr Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen und eine Vorbildfunktion einzunehmen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft