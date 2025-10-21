Zug stösst am Bahnübergang in Escholzmatt mit einem Auto zusammen

Keystone-SDA

Am Dienstagmorgen ist es auf dem Bahnübergang in Escholzmatt zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Auto gekommen. Der Fahrer des Autos wurde verletzt, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gemäss Angaben der Polizei um 9.40 Uhr auf dem Bahnübergang an der Gigenstrasse in Escholzmatt. Rettungshelikopter, Rettungsdienst 144 sowie die Feuerwehren Schüpfheim und Escholzmatt standen im Einsatz.

Wie der Unfall passierte, ist noch unklar und wird derzeit von der Luzerner Polizei untersucht. Die Zugstrecke ist vorübergehend unterbrochen, hiess es im Communiqué.