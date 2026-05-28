Zugausfälle zwischen Basel und Olten wegen Gleiserneuerung

Keystone-SDA

Pendlerinnen und Pendler zwischen Basel und Olten müssen sich auf längere Reisezeiten einstellen. Grund ist eine Gleissperre im Hauenstein-Tunnel von Anfang Juni bis Ende Juli.

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(Keystone-SDA) Die Sperrung dauert vom 1. Juni bis zum 27. Juli 2026, wie die SBB am Donnerstag mitteilten. In dieser Zeit erneuern die SBB das Gleis in Richtung Olten. Die Arbeiten sind Teil der Grundinstandsetzung des Hauensteintunnels, die seit 2023 läuft und bis 2028 dauert.

Im Fernverkehr fallen dadurch einige Züge zwischen Basel und Olten aus, andere werden umgeleitet. Die S9 zwischen Olten–Läufelfingen–Sissach wird zudem durch Busse ersetzt und die S3 zwischen Olten–Basel–Laufen verkehrt teils mit geänderten Abfahrtszeiten. Für die Reisenden verlängert sich die Fahrzeit, wie es weiter heisst.

Während der Hauptverkehrszeiten am Morgen zwischen 6.00 und 9.00 Uhr und am Abend zwischen 16.00 und 19.00 Uhr sollen mehr Züge den Tunnel passieren können. Dafür werden Teile des gesperrten Gleises temporär freigegeben. Aus Sicherheitsgründen müsse zudem das Tempo im Tunnel reduziert werden, heisst es weiter.