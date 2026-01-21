Zuger FDP tritt mit den bisherigen Regierungsräten zu den Wahlen an

Die FDP des Kantons Zug schickt bei den Regierungsratswahlen im Oktober ihre beiden bisherigen Regierungsräte ins Rennen. An ihrer Versammlung haben die Parteimitglieder Andreas Hostettler und Florian Weber nominiert, wie die FDP am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Andreas Hostettler (Jahrgang 1968) ist seit 2018 Zuger Regierungsrat und steht der Direktion des Innern vor. Er amtet derzeit als Landammann und damit als Regierungsratsvorsitzender. Zu seinen grössten Herausforderungen gehört laut Communiqué das Asylwesen, wo er «rund 1000 neue Unterbringungsplätze schaffen muss.»

Florian Weber (1981) wurde 2019 in den Zuger Regierungsrat gewählt, wo er seither der Baudirektion vorsteht. Von 2011 bis 2018 war er im Kantonsparlament. Die Ausrichtung der Verkehrspolitik und die Umsetzung der «wohnpolitischen Strategie» seien ihm wichtige Anliegen, so die FDP.

Die Zuger Regierung besteht aus sieben bürgerlichen Mitgliedern. Die Mitte hält drei Sitze, FDP und SVP je deren zwei. Dem Gremium gehören neben Hostettler und Weber auch Silvia Thalmann Gut, Andreas Hausherr und Laura Dittli (alle Mitte) sowie Stephan Schleiss und Heinz Tännler (beide SVP) an.