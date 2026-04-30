Zuger Kantonsrat debattiert über Darlehen an Privatschule

Keystone-SDA

Der Zuger Kantonsrat ist am Donnerstag in die Debatte über ein Darlehen von 15 Millionen Franken an eine Zuger Privatschule gestartet. In der Eintretensdebatte zeichnet sich Widerstand ab.

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(Keystone-SDA) Die «International School of Zug and Lucerne» (ISZL) betreibt seit 1961 eine gemeinnützige Privatschule im Kanton Zug. Sie unterrichtet über 1200 Schülerinnen und Schüler aus über 60 Nationen. Nun plant die Bildungsinstitution ein Erweiterungsprojekt an ihrem Standort in Hünenberg. Die Investitionssumme beträgt rund 66 Millionen Franken.

Die Regierung spricht sich für die Gewährung des Darlehens aus und begründet dies unter anderem mit der «bedeutenden Rolle» der Schule im Kanton Zug. Die ISZL sei «finanziell gesund» und eine «feste Grösse im internationalen Bildungsumfeld der Zentralschweiz», so der Regierungsrat.

Der Beginn der Eintretensdebatte vor dem Mittag zeigte: Das Darlehen stösst insbesondere bei der Ratslinken auf Widerstand.