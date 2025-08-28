Zuger Kantonsrat spricht 26,4 Millionen Franken für drei Gemeinden

Keystone-SDA

Das Kantonsparlament unterstützt die Zuger Gemeinden Cham, Hünenberg und Risch mit 26,37 Millionen Franken. Die finanzielle Entschädigung erfolgt, weil mit der Umfahrung Cham-Hünenberg die Kantonsstrassen in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden wechseln.

(Keystone-SDA) Das Geschäft war im Kantonsrat unbestritten. Sämtliche Sprecherinnen und Sprecher machten sich für das Geschäft stark. Sowohl die zuständige Kommission Tiefbau und Gewässer als auch die Staatswirtschaftskommission stimmten im Vorfeld der Vorlage einstimmig zu.

Baudirektor Florian Weber (FDP) sagte, mit der Vorlage werde die Verkehrssituation entlastet und die Lebensqualität in den Gemeinden «nachhaltig verbessert».

Für die Abklassierungen der Strassen erhält Cham 7,27 Millionen Franken, Hünenberg 7,55 Millionen Franken und Risch 0,55 Millionen Franken. Ergänzend stehen für Strassenraumgestaltungen, etwa Bepflanzungen, Möblierung oder Baumgruben, insgesamt 11 Millionen Franken zur Verfügung. Davon entfallen 10,2 Millionen Franken auf Cham und 0,8 Millionen Franken auf Hünenberg.

Die Umfahrung Cham-Hünenberg (UCH) soll die Ortszentren Cham und Hünenberg vom Durchgangsverkehr entlasten. Im März 2007 bewilligten die Zuger Stimmberechtigten dafür einen Kredit von 230 Millionen Franken.

Teile des Projekts sind eine neue 5,6 Kilometer lange Kantonsstrasse, neue Kreisel, Unter- und Überführungen, neue Brücken und der rund 540 Meter lange Tunnel Städtlerwald, dessen Durchschlag im Juli erfolgte.