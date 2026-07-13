Zuger Museum Burg erhält eine Co-Leitung

Keystone-SDA

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Die Führung des Museums Burg in Zug wird auf eine inhaltliche und eine wirtschaftliche Leitung aufgeteilt. Neben Barbara Keiser, welche das Haus bereits ad interim führte, stösst Florence Anliker als zweite Direktorin dazu.

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(Keystone-SDA) Florence Anliker studierte in Basel Geschichte und Ägyptologie. Sie arbeitete für das Museum Aargau, die Kunstplattform Akku in Emmenbrücke LU und zuletzt für das Ritterhaus Bubikon ZH und das Talmuseum Engelberg OW. Anliker werde für die künstlerische und inhaltliche Leitung des Museums zuständig sein, teilte dessen Trägerstiftung am Montag mit.

Barbara Keiser arbeitet seit 2017 am Museum Burg und wird dessen Betrieb leiten. Sie hatte die Direktion 2025 ad interim übernommen, nachdem der damalige Direktor erkrankt war.