Zuger Parlament startet Debatte über Budget mit 370 Millionen-Plus

Keystone-SDA

Der Zuger Kantonsrat ist am Donnerstag in die Budgetdebatte gestartet. Der Kanton rechnet für 2026 mit einem Gewinn von 370 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) Dem Kanton Zug geht es finanziell sehr gut. Der erwartete Ertragsüberschuss für 2026 fällt um 139 Millionen Franken besser aus als im Vorjahr. Auch in den Folgejahren wird mit hohen Überschüssen gerechnet: 2027 mit 320 Millionen Franken, 2028 mit 490 Millionen Franken und 2029 mit 519 Millionen Franken.

Die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) nimmt die Budgetzahlen im Bericht an das Parlament «erfreut» zur Kenntnis. Der Kanton Zug verfüge über eine «sehr solide Finanzlage». Gleichwohl hat die Kommission zahlreiche Änderungsvorschläge bei geplanten Personalaufstockungen eingereicht. So sollen unter anderem Budgetreduktionen bei der Datenschutzstelle, bei der Denkmalpflege und Archäologie oder im Strassenverkehrsamt vorgenommen werden.