Zuger Pensionskasse erhält Baurecht für Teil des Areals An der Aa

Keystone-SDA

Die Zuger Pensionskasse erhält das Baurecht für einen 8400 Quadratmeter grossen Teil des Stadtzuger Areals An der Aa. Ab 2031 sollen dort mindestens 160 Wohnungen entstehen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Pensionskasse setzte sich in einem öffentlichen Bewerbungsverfahren der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) AG durch, die am Mittwoch in einer Mitteilung darüber informierte.

Als Nächstes soll die Zuger Pensionskasse einen Studienauftrag organisieren und das Projekt gemeinsam mit eingeladenen Architekturbüros weiterentwickeln.

Auf dem heutigen ZVB-Betriebsgelände An der Aa soll ab 2030 der neue Hauptstützpunkt der ZVB stehen. In einem zweiten Gebäude wird der Rettungsdienst Zug einen neuen Stützpunkt beziehen und die kantonale Verwaltung rund 250 Büroarbeitsplätze erhalten. Der Baustart ist gemäss Projektwebseite für 2027 vorgesehen.