Zuger Polizei klärt Einbruchserie in Freizeitanlagen auf

Keystone-SDA

Die Zuger Polizei hat eine Einbruchserie in drei Minigolf-Anlagen und zwei Badeanstalten in Cham, Zug und Unterägeri aufgeklärt. Verantwortlich waren zwei 16-Jährige, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten.

(Keystone-SDA) Im Zuge der Ermittlungen gerieten zwei Jugendliche, die nicht im Kanton Zug wohnen, ins Visier der Polizei. In Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft wurden die beiden Jugendlichen am vergangenen Montag an ihrem Wohnort festgenommen, wie es weiter hiess.

Bei den Einvernahmen zeigten sich beide «geständig und kooperativ». Sie müssen sich nun vor der zuständigen Jugendanwaltschaft verantworten. Die Taten ereigneten sich Mitte Oktober.