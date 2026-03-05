Zuger Polizei klärt eine Serie von Velodiebstählen

Nach mehreren Velodiebstählen im September 2025 in der Stadt Zug und in Steinhausen hat die Zuger Polizei sechs Jugendliche im Alter zwischen 13 und 14 Jahren ermittelt. Laut Aussagen der Jugendlichen handelten sie im Auftrag eines Erwachsenen.

(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué der Zuger Strafverfolgungsbehörden stahlen im September 2025 sechs Jugendliche an verschiedenen Orten in der Stadt Zug und Steinhausen rund ein Dutzend Velos. Zwei Jugendliche konnten in Zug in flagranti festgenommen werden.

Weitere Ermittlungen der Polizei und der Jugendanwaltschaft führten zu vier weiteren Tatbeteiligten. Bei den Einvernahmen gaben die Jugendlichen die Taten zu.

Einige der Velos waren unverschlossen, andere Schlösser wurden laut Mitteilung mit einem Bolzenschneider aufgebrochen. Zehn der gestohlenen Fahrräder stellte die Polizei in einem Fahrradunterstand in Steinhausen sicher.

Gemäss Aussagen der Jugendlichen handelten sie im Auftrag eines erwachsenen Mannes, der ihnen eine Gewinnbeteiligung beim Weiterverkauf der Fahrräder versprochen haben soll. Gegen den zum Tatzeitpunkt 19-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung eröffnet, wie es weiter hiess.

Fünf der sechs Jugendlichen wurden von der Jugendanwaltschaft zu Arbeitsleistungen von sechs bis zehn Tagen verurteilt. Zwei von ihnen erhielten zusätzlich jugendstrafrechtliche Massnahmen. Das Verfahren gegen einen weiteren Beschuldigten ist noch nicht abgeschlossen.